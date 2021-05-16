العفو الدولية: ما  تقوم به إسرائيل “جرائم حرب”

استنكرت منظمة العفو الدولية ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات قصف واسعة تستهدف المدنيين في فلسطين.

وقالت المنظمة إن عدد القتلى في غزة ارتفع اليوم إلى 181 فلسطينيا بينهم 52 طفل.

وأضافت أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ يوم السبت الذي أسفر عن مقتل امرأتين و ثمانية أطفال، منوهة أن الهجمات المباشرة على المدنيين هي جرائم حرب.

وشددت أنه يجب التحقيق أيضاً في الهجوم الإسرائيلي على مبنى برج الجلاء والذي دمر منازل و مكاتب وسائل الإعلام من بينها قناة الجزيرة و وكالة أسوشيتد برس باعتباره جريمة حرب.

وأوضحت أن الهجوم يتناسب مع نمط العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على السكان الفلسطينيين.