بعد النمسا.. دول أوربية أخرى في طريقها لحظر حزب الله اللبناني

قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد، إن قرار الحكومة النمساوية بحظر رموز حزب الله اللبناني بالكامل في البلاد سوف يشجع دولة أوروبية أخرى على اتخاذ نفس الخطوة.

وأضاف أن القرار سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع القانوني للحزب في أوروبا بشكل عام وليس النمسا وحدها، منوهة أن عناصر الحزب وأنشطته ومصادر تمويله ستخضع للمزيد من المراقبة.

وكانت الحكومة النمساوية قد قررت حظر رموز حزب الله اللبناني بالكامل ضمن حزمة إجراءات لمواجهة الإرهاب، بدلا من حظر رموز الجناح العسكري فقط.

كما رحب وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، بحظر بلاده رموز حزب الله الإرهابي.

وأكد في بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن هذه إشارة واضحة للغاية، وتعكس الواقع، فحزب الله نفسه لا يفرق بين الذراع العسكرية والسياسية في ظهوره للعالم.