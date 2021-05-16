الإمارات: لقاح فايزر متاح للفئات من 12 إلى 15 عاما في عدد من مراكز التطعيم

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، أنه يمكن للفئات المؤهلة من كافة المواطنين و المقيمين في أبوظبي من عمر 12 عاماً وما فوق والذين لم يحصلوا بعد على أي جرعتين من لقاحات كوفيد-19 حجز موعد في عدد من مراكز التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية.

وكشفت شركة فايزر عن أنه يمكن الموافقة على لقاح كورونا لجميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين بحلول الخريف، حيث توصي اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها رسميًا بتناول لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15عامًا.

أوصت اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) بإعطاء لقاح كورونا من شركة فايزرBioNTech للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12و15 عامًا.