تدمير مسيرة حوثية بالحديدة

أعلنت دفاعات الجيش اليمني اليوم الأحد، عن إسقاط وتدمير طائرة مسيرة محملة بقذائف تابعة للميليشيا الحوثي.

وكانت المسيرة تستهدف مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقد تم إسقاط الطائرة، بعد رصدها بدقة وتوجيه ضربات مركزة أدت إلى تدميرها.

يذكر أن الميليشيا الحوثية كانت قد استهدفت، في وقت سابق سوقاً شعبية في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بقذائف أطلقتها من الطائرة المسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 مدنيين من عمال أحد المطاعم.

كما أسقطت دفاعات الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شمال غرب مأرب.