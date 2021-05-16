الحكومة اليمنية: مسيرة إيرانية  تقصف سوقا شعبيا بالحديدة

ندّد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بالهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي، على أحد الأسواق الشعبية بمحافظة الحديدة، من خلال طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وأضاف الإرياني أننا ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بطائرة مسيرة “إيرانية الصنع” لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين، والذي اسفر عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة.

وأوضح أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسيّر وزارعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الأطفال والنساء.

وطالب وزير الإعلام اليمني المبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بإدانة هذه الجريمة التي تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.