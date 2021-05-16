السياح السعوديون يتوافدون على #جسر_البحرين قبيل قرار السماح بالسفر الذي يبدأ منتصف الليلة

توافد العشرات من السياح السعوديين على جسر البحرين قبيل قرار السماح بالسفر الذي يبدأ منتصف الليلة.

وأظهرت لقطات من أمام نقاط التفتيش بجوازات جسر الملك فهد استعداد المواطنبن للمغادرة عند الساعة 12 صباحا بعد قرار رفع تعليق السفر في المملكة.

في السياق، أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية والبحرين، اكتمال استعدادات جميع الإدارات بالمملكتين لاستقبال المسافرين عبر الجسر.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه تم توفير كافة التجهيزات ضمن خطة تطويرية بدأت منذ فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الخطة التطويرية تضمنت تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة كافة مناطق الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمملكتين.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في وقت سابق عن اعتزامها إطلاق خدمة الدفع الالكتروني “قريباً”.