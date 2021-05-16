رئيس الأولمبية يعتمد التشكيل الجديد لعدد من الاتحادات واللجان والروابط الرياضية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021م.

وجاء التشكيل الجديد لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية على النحو التالي:

1. صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله رئيساً للاتحاد السعودي للرماية.

2. صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيساً للاتحاد السعودي للفروسية.

3. صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

4. صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

5. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

6. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

7. صاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله بن محمد بن جلوي رئيساً للجنة السعودية لكرة الشبكة.

8. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للكريكت.

9. صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيساً للاتحاد السعودي للهجن.

10. صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية.

11. صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد الفرحان رئيساً للاتحاد السعودي لكرة المناورة.

12. صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد الفرحان رئيساً للاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.

13. معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان رئيساً للاتحاد السعودي للجولف.

14. فيصل بن سعود الخميسي رئيساً للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

15. محمد بن أحمد الحربي رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال.

16. محمد بن سامي بن فايز رئيساً للاتحاد السعودي للجيوجيتسو.

17. عبدالعزيز بن أسامة جليدان رئيساً للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.

18. عمرو بن فريد زيدان رئيساً للاتحاد السعودي للبولو.

19. المهندس عمرو بن صالح بن عبدالرحمن المدني رئيساً للاتحاد السعودي للمنطاد.

20. أحمد بن شاهر بن أحمد طباع رئيساً للاتحاد السعودي للرياضات الشتوية.

21. نايف بن محمد بن عبدالمحسن بن حميد رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة.

22. المهندس محمد بن منديل بن محمد المنديل رئيساً للاتحاد السعودي للهوكي.

23. يزيد بن فهد بن عبدالرحمن الرشيد رئيساً للاتحاد السعودي للاكروس.

24. علي بن مصباح بن بكر الدجاني رئيساً للاتحاد السعودي للرقبي.

25. مقرن بن محمد المقرن رئيساً للاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

26. عمر بن فيصل بن عبدالعزيز الحجيلان رئيساً للاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.

27. الدكتور أحمد بن صالح بن ناصر رئيساً للاتحاد السعودي للطب الرياضي.

28. أحمد بن محمد الصبان رئيساً للاتحاد السعودي للمبارزة.

29. عبدالله بن أحمد الحربي رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة.

30. عبدالله بن سالم الوحشي رئيساً للاتحاد السعودي للشطرنج.

31. المهندس حسام الدين بن صالح المدني رئيساً للاتحاد السعودي للطيران الشراعي والهوائي.

32. ناصر بن محمد الدغيثر رئيساً للاتحاد السعودي للخماسي الحديث.

33. الدكتور سليمان بن عمر الجلعود رئيساً للاتحاد السعودي للثقافة الرياضية.

34. عبدالملك بن عبدالعزيز الشثري رئيساً للاتحاد السعودي للبولينج.

35. أحمد بن سعود الشمري رئيساً للاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.

36. عبدالعزيز بن مبارك السويكت رئيساً للاتحاد السعودي للكانو.

37. أيمن بن محمد الراشد رئيساً للاتحاد السعودي لكمال الأجسام.

38. المهندس أحمد بن صفوان القضماني رئيساً للاتحاد السعودي للسباحة.

39. الدكتور مشرف بن علي الشهري رئيساً للاتحاد السعودي للكاراتيه.

40. الدكتور غسان يوسف طاشكندي رئيساً للاتحاد السعودي لكرة السلة.

41. فاضل بن علي النمر رئيساً للاتحاد السعودي لكرة اليد.

42. الدكتور عبدالله هاشم البار رئيساً للاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

43. أريج بنت حامد مطبقاني رئيساً للاتحاد السعودي للتنس.

44. الدكتور خالد بن منصور الزغيبي رئيساً للاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

45. الدكتور حبيب بن علي الربعان رئيساً للاتحاد السعودي لألعاب القوى.

46. العميد شداد بن طالع العمري رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو.

47. عبدالله بن علي الوثلان رئيساً للاتحاد السعودي للدراجات.

48. عبدالله بن محمد النشار رئيساً للجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل.

49. الدكتور محمد صالح القنباز رئيساً للجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

50. المهندس باسم عبدالله زارع رئيساً للجنة السعودية للآيكيدو.

51. عبدالرحيم بن محمد الشهري رئيساً للجنة السعودية للكيوكوشن.

52. نوف بنت محمد المروعي رئيساً للجنة السعودية لليوغا.

53. محمد بن عبيد القحطاني رئيساً للجنة السعودية للووشو.

54. علي بن محمد بن يحيى الشيخي رئيساً للجنة السعودية لكرة قدم الطاولة (الفرفيرة).

55. المهندس عبدالله بن إبراهيم الغليقة رئيساً للجنة السعودية للطبق الطائر.

56. أحمد عبدالرحمن الغامدي رئيساً للجنة السعودية لرياضات القوة.

57. عبدالرحمن بن منصور بن خثيلة رئيساً للجنة السعودية للسامبو.

58. ريم بنت عبطان الفقير رئيساً للجنة السعودية للألعاب الشعبية.

59. الكابتن علي بن مسفر الزهراني رئيساً للرابطة السعودية للمدربين.

60. الحكم الدولي حاتم بن محمد الحربي رئيساً للرابطة السعودية للحكام.

61. الكابتن هادي صوعان صميلي رئيساً للرابطة السعودية للاعبين الأولمبيين.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجه مطلع الشهر الحالي الدعوة لعقد الجمعية العمومية الثالثة والعشرين لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية يوم الأحد 11/ 10/ 1442هـ الموافق 23/ 5/ 2021م بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.