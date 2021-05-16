ملك الأردن يأمر بإقامة جسر جوي إغاثي إلى فلسطين

أعلن حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، عن إقامة جسر جوي اغاثي أردني إلى فلسطين.

وأكد أن ذلك جاء تلبية لأوامر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأضاف أنه يجري حاليا الاستعداد في مطار “ماركا” لاستقبال طائرة إغاثية قادمة من المملكة المغربية سيتم تسيرها إلى فلسطين من خلال الجسر الجوي.

وتابع قائلا : الطائرة المغربية تعتبر واحدة من مجموعة طائرات ستصل تباعا لاستمرار الجسر الإغاثي الذي أمر به العاهل الأردني.

وشدد في حديثه أنه من باب المسؤولية ووقوفنا مع الأشقاء في فلسطين، قامت الهيئة بفتح باب التبرع سواء عبر حساباتها البنكية أو نظام “إي فواتيركم”، وبدأت التبرعات تأتي للهيئة وتجري الاستعدادات لتجهيز القوافل التي ستستمر تباعا.

كما نوّه أن العمل في مثل هذه الظروف ليس بالسهل، وأن هنالك تنسيقا على أعلى مستوى من القوات المسلحة الأردنية، لتسيير كافة الجهود وإيصال المساعدات بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.