النيابة تكشف عقوبة المسافر المشتبه بإصابته بمرض معدٍ ولم يتقيد بالإجراءات الاحترازية

دعت النيابة العامة، مساء اليوم، المسافرين في منافذ الدخول للالتزام بتعليمات الجهة المختصة، مؤكدة أنه إذا تم الاشتباه بإصابة أحدهم بحالة صحية معدية فيجب عليه التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت في تغريدة عبر “تويتر”، أن واقعة الإصابة حال اقترنت بأي أفعال جُرمية أصبحت موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة، وتصل مخالفتها إلى الغرامة 500 ألف ريال، مع تحميل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج عن المخالفة أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.

وأكدت أنها تتولى التحقيق في الواقعة إذا اقترنت المخالفة بارتكاب المشتبه به أو غيره فعلا جرميا، تمهيدا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

وبينت أن المشتبه فيه يُقصد به من تعرض لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكون قد تعرض لها، ويمكن أن يصبح مصدراً محتملاً لانتشار المرض.