إسرائيل تدمر منازل قادة #حماس #فلسطين_تنتفض #القدس #غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجمات على أهداف واسعة النطاق في قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، فيما واصلت الفصائل الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ورغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، لم تظهر أي إشارات على توقف الصراع الذي اندلع منذ أسبوع تقريباً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منازل 9 من كبار قادة حركة حماس خلال الليل. وقال الجيش الإسرائيلي إن بعضها يُستخدم مخابئ للأسلحة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأحد، استهداف أكثر من 1500 هدف في قطاع غزة. وقال إن العملية ستستمر “بكامل قوتها”.

وقال الجانب الفلسطيني إن الضربات الجوية هي الأعنف حتى الآن في غزة المكتظة بالسكان.

وأطلق ما لا يقل عن 3100 صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين الماضي، حسب الجيش الإسرائيلي.

وقُتل ما لا يقل عن 192 شخصًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الساحلي.

وفي اسرائيل ، أسفر إطلاق الصواريخ من غزة عن مقتل 10 أشخاص في منذ يوم الاثنين الماضي، وفقاً لرجال الإنقاذ.

وتلقي إسرائيل باللوم على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في شن أي هجمات من هناك.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحركة منظمةً إرهابية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية الدولية لتهدئة التوترات، عن تأثير واضح حتى الآن.