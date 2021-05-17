تغريدة “إيلون ماسك” ترفع سعر البيتكوين بعد تراجعها لأدنى مستوياتها في 3 أشهر

ارتفعت البيتكوين بأكثر من 2% خلال تداولات الإثنين بعدما تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعدما أشار “إيلون ماسك” المدير التنفيذي لـ “تسلا” إلى أن الشركة تدرس أو ربما باعت بالفعل بعضًا من حيازتها من العملة الرقمية.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 2.4% إلى 45114 دولارًا، في تمام الساعة 09:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجعت في وقت سابق اليوم بأكثر من 9% إلى 42185 دولارًا، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن من فبراير.

وفي الوقت نفسه، صعدت الإيثريوم 2.7% عند 3442.5 دولار، والريبل 3.5% إلى 1.4169 دولار.