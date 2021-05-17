إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 163.7 مليون.. والوفيات 3.4 مليون

ارتفعت حصيلة إصابات العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الإثنين، إلى 163 مليونا و721 ألفا و890 إصابة، في 210 دول ومناطق.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و393 ألفا و413 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 142 مليونا و188 ألفا و941 حالة.

ألمانيا تسجّل 5412 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 5412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و64 وفاة.

وذكر معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3598846 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 86160 وفاة.

الهند تسجل 281386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية، 281386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4106 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24965463 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 274390 وفاة.