رئيس وزراء فلسطين: سنتوجه للأمم المتحدة لإدانة إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد “عدوان” إسرائيل على قطاع غزة، المستمر لليوم الثامن.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام االله: “سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين العدوان الإسرائيلي، حيث لا أحد يملك حق النقض الفيتو هناك”، في إشارة للولايات المتحدة التي تعرقل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي.

وانتقد اشتية إخفاق مجلس الأمن في تبني قرار حول التوتر الحاصل مع إسرائيل ويطالب بوقف العدوان على الفلسطينيين، مؤكداً أنه “لم يعد كافياً إصدار بيانات التنديد، ويجب أن يصدر قرار عن الأمم المتحدة يقول بعدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.

واتهم اشتية، إسرائيل باستهداف عائلات بكاملها في غزة عبر هدم المنازل فوق رؤوس قاطنيها، داعياً المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى الإسراع في إجراءاتها للتحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.