استقبلت 60 بلاغاً.. إغلاق منشآت مخالفة وتحرير 50 مخالفة لاجراءات كورونا بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1361 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة وتحرير 50 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 60 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وتطبيق “توكلنا”، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات “940” لمعالجتها.