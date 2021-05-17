أمانة جازان ترصد 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 16171 جولة رقابية ميدانية، على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت خلال الجولات 277 مخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.