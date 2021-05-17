إحباط هجوم إرهابي جنوبي اليمن

أحبطت قوات الحزام الأمني اليمني، اليوم الإثنين، هجوما إرهابيا شنه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على أحد مقراته الأمنية في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

واستهدف الهجوم المسلح مقر الحزام الأمني في مديرية “لودر”، إحدى مديريات المنطقة الوسطى في أبين على الحدود مع محافظة البيضاء (وسط) والتي تخضع لسيطرة الحوثيين وتحولت إلى ملاذ أمن لتنظيم القاعدة الإرهابي منذ أعوام.

وقال متحدث القوات الجنوبية والمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش اليمني النقيب محمد النقيب في بيان مقتضب إن الهجوم المباغت لتنظيم القاعدة الإرهابي “لم يسفر عن أي خسائر”.

وأوضح البيان، أن الهجوم استهدف مقر قوات الحزام الأمني بمديرية لودر في وقت مبكر اليوم الإثنين.

وأشار المسؤول العسكري إلى “تصدي أبطال الحزام الأمني لهجوم شنته عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي” دون وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وحمل النقيب إخوان اليمن مسؤولية الهجوم، مشيرا إلى ‏فرار عناصر تنظيم القاعدة إلى معسكرات وثكنات إخوانية لدى ملاحقة الحزام الأمني للعناصر المهاجمة وهي الملاذ الآمن التي انطلق منها الهجوم الإرهابي.