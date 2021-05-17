 تويتر تتجه لتقديم خدماتها بمقابل مادي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التدوينات القصيرة العالمية «تويتر» تتجه لتحويل بعض خدماتها لأن تكون بمقابل مادي، وعدم تقديمها بشكل مجاني.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، نقلًا عن موقع «إنجادجيت» التقني المتخصص، فإن منصة «تويتر» ستجعل خدمة الاشتراكات الخاصة بمقابل مادي يصل إلى 3 دولارات شهريا.

​وستطلق «تويتر» على تلك الخدمة الجديدة اسم «تويتر أزرق»، وستقدم من خلالها عددًا من الخدمات الجديدة الحصرية لمستخدمي المنصة.

وستتضمن تلك الخدمات الحصرية من «تويتر» بعض التقنيات الجديدة مثل التراجع عن التغريدات، وإمكانية حذف التغريدات وتنظيمها، وإعادة نشر التغريدات المحذوفة، وعليه ستكون واجهة مستخدم «تويتر» ذات المقابل المادي، خالية من أي إعلانات أيضًا.

ورفض مسؤولو «تويتر» التعليق على تلك التقارير المنشورة والمرتبطة بتحويل بعض خدمات الموقع لأن تكون بمقابل مادي، مشيرين إلى أن تلك الميزة يمكن أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وستساهم تلك الميزة مدفوعة الأجر أيضًا، في تقليل اعتماد «تويتر» على الإعلانات واستقرار مصادر دخله، ولكنهم حاليًا يحسبون مسألة اعتماد مستخدمي تويتر على أن الخدمة مجانية، واحتمالية هجرهم المنصة بعد أن تتحول لتصبح بمقابل مادي.