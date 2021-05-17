بايدن يقر صفقة أسلحة بـ735 مليون دولار لإسرائيل

أقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة سلاح لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، الجزء الأكبر منها يتعلق بقذائف عالية الدقة، بحسب صحفية “واشنطن بوست”.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي دعت فيه إدارة بايدن إلى وقف فوري لإطلاق النار، أكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وهو الموقف الذي أيدته أغلبية الكونجرس في السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزء الأكبر من الصفقة تختص بالصواريخ عالية الدقة.

وأكد متحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أنه تم إخطار الكونجرس في 5 مايو/ أيار بالصفقة التي ستقوم فيها شركة “بوينج” بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن نائب ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قوله إنه “في الأسبوع الماضي دمرت الغارات الإسرائيلية المبنى الذي كان يضم وكالة أسوشيتد برس، والسماح بتنفيذ هذه الصفقة للقنابل الذكية دون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى مزيد من المجازر”.

ويتوجب على الإدارة الأمريكية إبلاغ الكونجرس بمثل هذه المبيعات، ويكون أمام المشرعين 20 يومًا للاعتراض بقرار غير ملزم بالرفض.