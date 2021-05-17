المنافذ البرية والجوية والبحرية بمنطقة تبوك تبدأ باستقبال المسافرين

وسط منظومة خدمية متكاملة وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك بدأت اليوم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة باستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح كافة المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحاً , موجها سموه جميع الجهات بتسهيل إجراءات المسافرين, والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأنهت المنافذ بالمنطقة في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ومنفذ حالة عمار المحاذي للحدود الأردنية وكذلك منفذ الدرة الحدودي ومنفذ ميناء ضباء البحري كافة الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها مختلف الجهات الحكومية والتي تضمنت الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات المسافرين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتوفير انسيابية الحركة للمسافرين.

وعبر عدد من المسافرين في تصريحات لهم عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات قدمت لهم.