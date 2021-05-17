هرباً من الخوارزميات.. أبجدية دون نقاط حيلة لدعم القضية الفلسطينية

استدعى مستخدمون مصريون وعرب طريقة الكتابة القديمة للغة العربية من دون نقاط أو همزات وذلك في المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية والمنتقدة للهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ أكثر من أسبوع، هرباً من الخوارزميات المعقدة وتجنباً لحجب أو تعليق حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويستخدم موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خوارزميات عبارة عن برمجيات ومعادلات آلية لكي يقيس بها مدى جودة كل منشور يتم نشره عبر الموقع وفق معاييره، سواء عبر حساب شخصي، أو صفحة، أو مجموعات مغلقة، ويطبق ذلك على النصوص والمقاطع المصورة، والمنشورات التي تحمل رابطاً.

وفي حالة رؤية الموقع أن النص المكتوب «خارج السياق المجتمعي»، أو مخالف لسياسة الموقع، يقوم بتحذير الصفحة أو الحساب ثم يقوم بتعليق الحساب لمده أسبوع أو أكثر، وفي بعض الحالات يلغى الحساب إذا تكرر الأمر.

واتبع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طريقة الكتابة تلك للتعبير عن آرائهم، التي يستطيع قراءتها ناطقو اللغة العربية عن غيرهم للاعتياد على الحروف والكلمات من دون نقاط وهمزات، كما كانت اللغة العربية قديماً، وظهرت تطبيقات عبر «غوغل بلاي» بلوحة مفاتيح خالية من النقاط والهمزات، فضلا عن مواقع يمكنها تحويل الكتابة العادية إلى كتابة من دون نقاط.

ومن أكثر المنشورات المتداولة، «ڡلسطىں عرٮىه وسٮطل عرٮىه»، و«الارص ارصىا واىىم محىل لا ارص له ولا ىارىح»، و«الٯصىه الڡلسطىٮىه».