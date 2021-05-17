سفير المملكة لدى البحرين: استكمال كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السعوديين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أن السفارة أكملت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين مع رفع تعليق السفر من المملكة العربية السعودية وفتح منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية.

وأشار إلى أنه بمجرد دخول المواطن السعودي إلى البحرين سيتلقى رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل معها.