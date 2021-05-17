“الأمن البيئي”: إيقاف 55 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي بعدة مناطق بالمملكة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، 55 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 37 مواطنًا و18 مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي 2388 رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.