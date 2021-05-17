” طمسوا شعارات الحوثي ومزقوا صور سليماني”.. اقتياد عشرات المدنيين لسجون سرية تابعة للمليشيا

أقدمت ميليشيا الحوثي المتردة في اليمن ، على اعتقال العشرات، من خلال حملة مداهمات لإحدى القرى شمالي اليمن، واقتياد 42 مدنيا إلى سجون سرية.

جاء هذا على خلفية اتهامهم بتمزيق شعارات حوثية وصور قيادات إيرانية منها صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي التفاصيل، بحسب ما كشفه مركز حقوقي مستقل فإن ميليشيا الحوثي نفذت حملة مداهمات على منازل أهالي قرية “العرة” في عزلة الأهجر بمديرية شبام محافظة المحويت، شمالي البلاد، ليلة 29 من رمضان الموافق 11 مايو 2021 م، بقيادة المشرف الحوثي أبو علي بثلاثة أطقم عسكرية تابعة للجماعة وبأوامر من فواز فارع، وهو مشرف الجماعة بمديرية شبام.

وأضاف أن الأطقم الحوثية المدججة بالسلاح والمسلحين اقتحموا القرية وقاموا مباشرة بمداهمة المنازل ومعها المسجد التابع للقرية واقتادوا 42 مواطنا تحت تهديد السلاح إلى سجن سري تابع للمليشيا.

وأوضح أن المختطفين جراء هذه الحادثة تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتعذيب نفسي وجسدي بهدف الاعتراف بوقوفهم خلف عملية طمس بعض الشعارات التابعة لجماعة الحوثي من على بعض جدران منازل القرية ومسجدها وتمزيق صور خاصة لقيادات في جماعة الحوثي وقيادات أخرى إيرانية منها صور قاسم سليماني، وصور خاصة بزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.