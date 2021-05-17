لوفتهانزا توقف رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران إلغاء رحلاتها إلى مطار بن غوريون التابع للاحتلال حتى يوم الخميس المقبل.

وقال متحدث باسم مجموعة «لوفتهانزا»، في فرانكفورت، اليوم (الاثنين)، إنه لن تكون هناك رحلات طيران لشركات المجموعة «لوفتهانزا» و«سويس إير» و«الخطوط الجوية النمساوية» حتى الخميس المقبل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن من المتوقع أن تعاود المجموعة رحلاتها اعتباراً من الجمعة المقبل.

وجرت العادة أن تسيّر مجموعة «لوفتهانزا» 19 رحلة أسبوعياً إلى إسرائيل. وكانت العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها بسبب استمرار القصف الصاروخي من قطاع غزة والضربات الإسرائيلية على القطاع منذ العاشر من الشهر الحالي.