“تنسيقي حجاج الداخل” يقيم لقاء معايدة قطاع خدمة حجاج الداخل عن بعد

أقام المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لقاء معايدة لقطاع خدمة حجاج الداخل، عن بعد باستخدام الوسائل التقنية وذلك بحضور سعادة رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن بن فالح الحقباني، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس وأمينه العام ونخبة من ملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والصف الثاني في المنشآت من قادة ومسؤولين إداريين.

وهدف اللقاء إلى تطوير العلاقة بين المجلس التنسيقي وقطاع خدمة حجاج الداخل، وللوقوف على استعدادات القطاع لإعلان تفاصيل موسم الحج الاستثنائي عبر تحصين جميع العاملين في قطاع خدمة حجاج الداخل.

وفي مستهل اللقاء أشاد رئيس المجلس الأستاذ عبدالرحمن الحقباني بأهمية إعلان حكومة خادم الحرمين عن إقامة حج هذا العام بشكل استثنائي، كما أشاد سعادته بعظم الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة هذا الوباء والتصدي له ومن أهمها نشر مراكز لقاحات كورونا وتوفير اللقاحات بكميات كبيرة لزيادة أعداد المحصنين من المواطنين والمقيمين.

وأشار الحقباني إلى أن نجاح موسم العمرة دليل على ارتفاع الوعي المجتمعي وتكاتف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، ومؤشر إيجابي على قدرة الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تنظيم موسم حج يرقى لتطلعات القيادة الرشيدة ويحافظ على سلامة ضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية.

وقد اشتمل اللقاء على مداخلات عديدة من ملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ومن جانبه شكر سعادة المهندس فضل الجهوري جهود مجلس إدارة المجلس في تطوير خدمات حجاج الداخل، مذكرا بأهمية الدور الذي قام به المجلس التنسيقي في تنظيم الحج الماضي تحت إشراف وزارة الحج والعمرة باعتباره نموذج ناجحا، آملا أن يكون موسم الحج القادم أفضل للقطاع ولضيوف الرحمن.

وفي ختام اللقاء شكر سعادة الأمين العام للمجلس الأستاذ عبدالله المقاطي للحضور مشاركتهم وتفاعلهم، منوها على استعداد المجلس التنسيقي وأمانته العامة للموسم القادم وفق التفاصيل التي سيعلن عنها لاحقا من قبل وزارة الحج والعمرة.