ضربة موجعة للحوثي.. المليشيا تدفن جثامين 61 عنصرا من  مقاتليها بينهم 26 قياديا

أسفرت غارات جوية لمقاتلات التحالف في جبهات مأرب، عن مقتل العشرات من قيادات مليشيا الحوثي المتمردة.

وكانت وسائل إعلام يمنية ذكرت أن ميليشيا الحوثي قامت بدفن جثامين 61 عنصرا من مقاتليها، بينهم 26 قياديا، قتل أغلبهم في مواجهات مع الجيش الوطني.

ونوهت أن إيران غررت بهم ووعدتهم بدخول مأرب والإفطار من “تمرها” خلال شهر رمضان الماضي.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد أعلنت اليوم الاثنين، أنها شنّت بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من عدّة مواقع في جبهة الكسّارة غرب محافظة مأرب.