الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترفع الايقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين بحي لبن

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض،اليوم، عن رفع الايقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين بحي لبن

وقالت الهيئة في بيان،اليوم،: “استمرارًا لدعم أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الاستراتيجية، تعلن الهيئة عن رفع الايقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و 2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها، وذلك بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيًا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها

وأكدت الهيئة أنها تستقبل استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001240800 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً