الاهلي يسعى لخطف “هزاع #الاتفاق ” لتعويض #مهند_عسيري

أكدت مصادر لـ”الوئام” أن إدارة النادي الأهلي تسعى للتعاقد مع مهاجم ‎الاتفاق هزاع الهزاع.

ولم يشارك اللاعب بشكل أساسي مع فريق الاتفاق هذا الموسم .

وشارك هـزاع بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا المـوسم (560) دقيقة فقط، أحرز خلالها (3) أهداف

‏ولم يصنع أي هدف لفريقه

يذكر أن “الهزاع” قد سجل 6 أهداف المـوسم الماضي

ويأتي هذا القرار في ظل تداول تقارير إعلامية تفيد بانتقال مهاجم فريق الأهلي مهند عسيري لنادي الشباب،حيث قالت المصادر إن الأهلي ربما وجد ضالته لتعويض مركز مهاجمه عسيري بالتعاقد مع مهاجم الاتفاق.

و أكد إعلاميون مقربون من إدارة نادي الشباب حصول النادي على توقيع مهند عسيري، مهاجم فريق الأهلي لمدة موسم رياضي واحد.