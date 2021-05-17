“الحريري” يفتح النار على وزير الخارجية اللبناني المكلف بعد تطاوله: “كلامك عبث و تخريب للعلاقات اللبنانية العربية”

فتح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري،اليوم النار على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بعد تصريحات مسيئة في مقابلة تلفزيونية.

واتهم الحريري شربل وهبة بتخريب العلاقات اللبنانية العربية واصفا تصريحاته بالعبثية،التي لا تمت للدبلوماسية بصلة.

وكان وهبة قد تحدثّ، لقناة “الحرة”، عن سلاح مليشيا حزب الله مشيراً الى أنه “عندما كانت اسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تَجنَّد عناصر الحزب للدفاع عن سيادة لبنان” -على حد قوله- ورداً على سؤال عن أن لبنان بات اليوم في مرحلة ثانية، أجاب: “في المرحلة الثانية جاء الدواعش وقد أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة فدول المحبة جلبت لنا الدولة الاسلامية وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر.”

وعن مبرّر بقاء سلاح المليشيا اليوم قال وهبة:” انظروا ماذا يحصل في غزة فهل حصل مثله في لبنان؟ فإذا كان هذا السلاح رادعا للعدو الإسرائيلي فلن أمسّ به لأنه بالنسبة لنا بوليصة تأمين”.

وردا على تلك التصريحات قال الحريري:”أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية،

وأضاف الحريري: “إن الكلام الذي اطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية.

وتابع: “واذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فانه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الافراط المشين في الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة.