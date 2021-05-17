رئيس البوسنة يعري نتنياهو .. ويكذبه على الملأ #القدس #المسجد_الاقصى #Free_Palestine

في موقف محرج للغاية، قام الرئيس البوسني،شفيق جعفروفيتش بتعرية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو، وتكذيبه على الملأ، بعد أن زعم الأخير تضامن دولة البوسنة و الهرسك مع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

و زعم نتنياهو في تغريدة على “تويتر” دعم الدولة البوسنية له في الحرب التي تشنها بلاده على قطاع غزة، وهو ما نفاه شفيق جعفروفيتش في منشور على “فيس بوك” جملة وتفصيلا.

ونشر “نتنياهو” تغريدة على حساباته بالعربية والإنجليزية يشكر فيها مجموعة من الدول،التي نشر أعلامها على دعم إسرائيل كما زعم في هجومها على الفلسطينيين وخاصة قطاع غزة، قائلاً: “شكرًا لكم لوقوفكم الحازم مع العلم الإسرائيلي، ولدعمكم لحقنا في الدفاع عن أنفسنا من الهجمات الإرهابية”.

مما دعا الرئيس البوسني “جعفروفيتش” لنفي دعم بلاده لهذا العدوان الإسرائيلي، داعياً بوقف الهجمات غير المتكافئة، وعمليات قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ليضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في موقف محرج .

وقال الرئيس البوسني : “وضع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، علم البوسنة والهرسك بجانب أعلام الدول الداعمة للإجراءات الحالية لإسرائيل، ورسالتي إلى رئيس الوزراء نتنياهو هي أن البوسنة والهرسك لا تدعم ولا يمكنها أن تدعم قتل المدنيين الأبرياء في غزة على يد القوات العسكرية الإسرائيلية. و أضاف: ” أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى وقف الهجمات غير المتكافئة على غزة والإسهام في إحلال السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وثمن متابعون على مواقع التواصل موقف “جعفروفيتش” الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بالعدوان الإسرائيلي