السودان: قبول استقالة النائب العام وإعفاء رئيسة القضاء

قرر مجلس السيادة الإنتقالي السوداني في إجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري مساء امس الاثنين قبول إستقالة الأستاذ تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان.

وقال الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي أن المجلس قام بإعفاء الأستاذة نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء.

وأوضح الفكي أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.

وأضاف أنه وفقاً لإختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاه المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

وأبان أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الإنتقالي رئيس القضاء.