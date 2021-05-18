استئناف منافسات الدوري السعودي الإلكتروني بـ 3 رياضات

تُستأنف اليوم فعاليات الدوري السعودي الإلكتروني بـ 3 رياضات، والذي يقام تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وأقيمت في الفترة الماضية مجريات الدوري السعودي الإلكتروني على رياضتين هي Dota 2 وCS:GO وحصل على لقب بطولة Dota 2 نادي The Ultimates وتوج بلقب بطولة CS:GO نادي 01 Esports.

وسيُطل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحلة وهوية جديدة في استكمالية الدوري السعودي الإلكتروني، بعد تخصيصه كاتحاد مستقل للرياضات الإلكترونية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان: “متشوقون لعودة الدوري السعودي الإلكتروني ببقية رياضاته الإلكترونية وكذلك عودة الأجواء الحماسية من جديد، وسيطل عليكم الاتحاد بهوية جديدة وبشغف متجدد للوصول بالرياضات الإلكترونية في المملكة لأعلى مستوياتها لتهيئة القاعدة للاعبين وتوفر لهم البيئة المناسبة للرياضات الإلكترونية”.

مضيفاً أن منافسات الدوري ستشهد مشاركة 40 فريقاً من جميع مناطق المملكة، وستنطلق اليوم رياضة إلكترونية جديدة لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي وهي رياضة Overwatch لتلبية رغبات الجمهور وسيتنافس من خلالها 8 أندية وأقوى لاعبين في المملكة.