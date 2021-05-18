برلماني تركي لـ #أردوغان: أنفقت 65 مليون دولار لاسترضاء إسرائيل.. ألا تخجل من نفسك؟

قال برلماني معارض إن حكومة حزب العدالة والتنمية أنفقت على اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة 65 مليون دولار لإقناع تل أبيب بأن تركيا حليف إسرائيل.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أيكوت أردوغدو، نشر في عدة تغريدات وثائق تتعلق بهذه الادعاءات عبر حسابه على تويتر وأشار فيها إلى رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، قائلاً: على الأقل أجب عن هذا السؤال.

هذه الوثائق توضح إبرامك اتفاقاً مع شركات اللوبي في أمريكا كي تثبت أنكم أصدقاء لليهود وحلفاء لإسرائيل.

وبموجب الاتفاق ستلتقي شركات اللوبي مع القادة اليهود بالنيابة عنكم. ويبدو أنكم قدمتم 65 مليون دولار من الموازنة إلى شركات اللوبي بالولايات المتحدة لإثبات أنكم حلفاء لإسرائيل.

الآن أسألك هل هذه الوثائق حقيقية. وإن كانت حقيقية ألم تخجلوا أبدا من أنفسكم؟ سترون أنهم لن يجيبوا على السؤال وسيتظاهرون بأنهم موتى.

يأتي ذلك بينما يشن الرئيس رجب أردوغان هجومًا على إسرائيل على خلفية التصعيد الأخير ضد الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن أردوغدو سبق وأن طرح تلك الادعاءات قبل عدة سنوات غير أنه لم يتلقى رداً صريحاً عليها بحسب صحيفة زمان التركية.

يذكر أن الرئيس أردوغان كان قد صرح علنًا في ديسمبر الماضي أنه يتمنى علاقات أفضل مع إسرائيل، مع الاستمرار في الوقوف إلى جانب فلسطين.

مذكرًا بأن التعاون الاستخباراتي لم يتوقف أبدا مع تل أبيب، ومنذ ذلك الحين اتخذت أنقرة خطوات نحو تحسين العلاقات مع تل أبيب.