العراق: اعتقال أحد قياديي #داعش بإنزال جوي غربي نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية فجر اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عملية إنزال جوي لاعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش غربي محافظة نينوى، 400 كيلومتر جنوبي بغداد.

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أن قوات عراقية نفذت عملية خاصة بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع التي أكدت تواجد ما يسمى المسؤول عن تجهيز أوكار عناصر التنظيم في منطقة جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غربي نينوى وصلاح الدين.

وذكر البيان أن قوة محمولة جواً من شعبة الاستخبارات وإسناد بري آلي شرعت بتنفيذ عملية الإنزال الجوي ومحاصرة الارهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كانت تحمل مواد الدعم للأوكار.

وكشف البيان أن المعتقل من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام قانون الإرهاب العراقي.