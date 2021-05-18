أكبر وأعقد هجوم على الإطلاق.. #روسيا تتبرأ من قرصنة “سولار ويند”

تبرأت روسيا اليوم الثلاثاء من تنفيذ قرصنة سولار ويند أكبر وأعقد هجوم على الاطلاق. وقال مدير الاستخبارات الروسية خلال تصريحات اليوم: أجهزة غربية قد تكون نفذت قرصنة “سولار ويند” وليس موسكو.

وكان رئيس مايكروسوفت، براد سميث، قد وصف اختراق برامج صممتها شركة سولار ويندز كورب الأمريكية، بأنه أكبر وأعقد هجوم على الإطلاق.

وكانت الهجمات الإلكترونية قد استخدمت شركة التكنولوجيا الأمريكية كنقطة انطلاق لاختراق وكالات حكومية في الولايات المتحدة، حيث رجحت استخبارات الأخيرة وقوف روسيا وراءها.

وسمح الاختراق للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة، حيث استطاعوا الحصول على رسائل البريد الإلكتروني في وزارات الخزانة والعدل والتجارة الأمريكية ووكالات أخرى.

وبين خبراء الأمن الإلكتروني أن الأمر قد يستغرق أشهرا لتحديد الأنظمة المخترقة وطرد المتسللين.

وقد يكون الاختراق، الذي من المرجح أنه اعتمد على مئات المهندسين، شمل ما يصل إلى 18 ألف عميل من عملاء سولار ويندز الذين يستخدمون برنامج أورايون لمراقبة الشبكات.