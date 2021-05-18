الإمارات: علاقاتنا في الإقليم لن يصوّبها بلاغة تصريح أو جسارة خطاب

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة أنه ومع كل أزمة حادّة تعصف بالعالم العربي تعلو أصوات التأجيج والتفرقة على الأصوات الحكيمة البصيرة الداعية إلى التلاحم والتعاضد.

وفي تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر قال: حروب العرب الأهلية أشد فتكاً وضراوة من تحدياتهم الخارجية.

متى سنضع العقل في صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا؟

وقال قرقاش أن لغة البيانات ومفرداتها تقع في خانة التمنيات، وليست بالبديل عن العمل الرشيد والمتزن، وموقعنا في العالم وعلاقاتنا في الإقليم لن يصوّبها بلاغة تصريح أو جسارة خطاب، ولن يعوّض الجهد الجماعي المثمر ما نشهده من جلد للذات وللجار.

حسابات ضيقة ضيعت الفرصة تلو الأخرى وكانت تكلفتها فادحة.