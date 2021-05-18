النفط يقترب مجدداً من 70 دولار

ارتفع سعر خام برنت اليوم الثلاثاء، قرب 70 دولارًا للبرميل، مع تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب في مناطق رئيسية مثل الولايات المتحدة، حتى مع عودة فيروس كورونا في أجزاء من آسيا.

وصعدت العقود الآجلة في لندن للجلسة الثالثة، بينما ارتفع خام نيويورك من أعلى تسوية في عامين.

وارتفع النفط بنسبة 35٪ تقريبًا هذا العام، وسط تفاؤل بأن الطلب على الوقود سيزداد مع تسارع حملة التطعيم في الاقتصادات الكبرى وتعزيز التنقل.

ومع ذلك، فإن الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في الهند ومناطق احتوت الفيروس إلى حد كبير مثل تايوان، هو تذكير بأن التعافي سيكون متفاوتًا ووعراً.