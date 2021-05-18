هل يحسم #الهلال لقب الدوري السعودي أمام #الأهلي؟

قد يحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في هذه الجولة بشرط أولاً أن يفوز على الأهلي في مباراة قمة يوم الأربعاء، ثم ينتظر استمرار معاناة الشباب والاتحاد كما حدث في آخر جولتين.

ويتبقى ثلاث مباريات لكل من الهلال والشباب والاتحاد.

ويتصدر الهلال الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الشباب وخمس نقاط عن الاتحاد، وكذلك التعاون الذي يملك مباراتين فقط.

إذا فاز الهلال على الأهلي، وخسر الشباب للمباراة الثالثة على التوالي عندما يواجه العين يوم الأربعاء، وأخفق أيضاً الاتحاد في الفوز على أبها يوم الخميس، سيضمن حينها المتصدر الاحتفاظ باللقب.

وفي الجولة الماضية، تأثر ثلاثي الصدارة بضغوط المنافسة ولم يحقق أي فريق الفوز.

ويأمل الهلال أن يتعافى عبد الله عطيف وجانج هيون سو ومحمد البريك في الوقت المناسب قبل مواجهة الأهلي الذي كان يمر بفترة سيئة قبل أن ينهي سلسلة من الهزائم.

وتراجع الأهلي في جدول الترتيب وابتعد تماما عن المنافسة، حيث خسر في سبع مباريات متتالية قبل أن يفوز بصعوبة 1-0 على القادسية يوم الجمعة الماضي بفضل ركلة جزاء من الهداف عمر السومة.

وبعد هذا الانتصار بات الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة، لكن رغم الابتعاد عن مراكز الصدارة، فإنه هذه المباراة قد تكون مؤثرة في الصراع على اللقب، أو تعيد الأمل إلى الشباب والاتحاد.

ويعاني الشباب من فترة تراجع غير متوقعة، حيث انهار في الجولات الماضية، وخسر أربع مرات في خمس مباريات لتتقلص آماله في حصد لقب الدوري لأول مرة منذ موسم 2011-2012.

أما الاتحاد فتعادل ثلاث مرات في أربع مباريات، ويحتاج إلى هدية من جاره الأهلي لإنعاش آمال حصد اللقب لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

وتبدو فرصة التعاون ضعيفة في انتزاع اللقب، لكنه قد يكون مؤثراً في هذا الصراع حيث يواجه الهلال يوم الأحد المقبل.