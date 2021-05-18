عون يحاول ” الترقيع” : تصريحات شربل وهبة تمثل رأيه الشخصي وليس رأيي

أكد ميشال نعيم عون ، رئيس الجمهورية اللبنانية، حرصه على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة وفي مقدمها السعودية ودول الخليج.

وأشار مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ البنانية في بيان، إلى أنه “إثار بعض ما جاء في حديث ​وزير الخارجية​ والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الاعمال شربل وهبه الى محطة ” الحرة” مساء امس، ردود فعل هدفت الى الإساءة الى العلاقات الأخوية القائمة بين ​لبنان​ و​دول الخليج​ الشقيقة وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة الى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه”.

ولفت البيان إلى أن رئاسة الجمهورية أذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها ​المملكة العربية السعودية​ الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، تعتبر أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل امس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف ​الدولة اللبنانية​ ورئيسها العماد ​ميشال عون​ الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.