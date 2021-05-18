79.7 الف مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الباحة

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متابعات-الوئام

قدمت عيادات “تطمن” في الباحة خدماتها لـ 79756مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت “صحة الباحة” أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.