79.7 الف مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الباحة

قدمت عيادات “تطمن” في الباحة خدماتها لـ 79756مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت “صحة الباحة” أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.