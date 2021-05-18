الصحة: المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر

أوضحت وزارة الصحة، أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا تستمر لعدة أشهر وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية.

جاء ذلك في رد من الصحة، على سؤال مغرد عبر حساب “الصحة 937”: “هل من تلقى جرعة واحد من استرازينكا ينقل العدوى لغيره؟”.

وردت الصحة بقولها “تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية”.

ويبلغ عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى ثلاثة، اثنان منها أمريكي، حيث أن اللقاحات المعتمدة تتمثل في لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، ولقاح شركة “موديرنا” الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح “فايزر- بيونتيك” ضد كورونا منذ منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.