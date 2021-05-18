وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل اثنين في القصف الذي استهدف مجمع إشكول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القصف الفلسطيني الذي استهدف مجمع إشكول الإسرائيلي، اليوم، أسفر عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

وقالت كتائب القسام، إن الاحتلال اعترف رسميا بمقتل 2 من جنوده وإصابة 10 آخرين في قصف القسام لمواقع الاحتلال في إشكول.

وواصلت الفصائل الفلسطينية قصف سديروت وكيسوفيم برشقتين صاروخيتين.

وفي السياق ذاته، تتواصل المساعي المصرية والدولية من أجل الدفع نحو هدنة، وخفض التصعيد المتبادل.

وحسب ما أعلنته “العربية”، سيصل وفد أمني مصري خلال الـ24 ساعة المقبلة إلى تل أبيب من أجل الدفع قدما بمساعي وقف إطلاق النار.

موازاة ذلك، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لبحث كيفية استخدام النفوذ السياسي للكتلة المكونة من 27 دولة للمساعدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في غزة.