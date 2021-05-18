الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني من مساكنهم، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي خلفت دمار نحو 450 مبنى في قطاع غزة، كليا أو جزئيا.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة جينز ليركي، في تصريحات صحفية اليوم، أن حوالي 47 ألفا من النازحين الفلسطينيين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة, مشيرًا إلى أن 132 مبنى دمرت بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، 213 شهيدًا، بينهم 61 طفلاً، و36 سيدة، وإصابة أكثر من 1442، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية، 23 شهيدًا، و3825 مصابًا.