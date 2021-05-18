الحكومة اليمنية: المملكة قلعة الحماية للعرب وللمسلمين

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تصريحات وزير خارجية لبنان التي أساء فيها إلى المملكة.

وأكد الإرياني على حسابه في تويتر أن المملكة ستبقى بقيادتها الحكيمة وشعبها النبيل منارة الإسلام والسلام، والقلعة التي يحتمي فيها كل العرب والمسلمين لمواجهة الأخطار التي تتهددهم وفي مقدمتها المد الفارسي.

وأضاف أن المملكة استطاعت حجز مقعدها بين الكبار والمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

يذكر أن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكدت أن اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.