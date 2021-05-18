خوفا من إعدامه في إيران.. يضرم النار في نفسه قرب مبنى الأمم المتحدة

واقعة مؤسفة شهدتها أربيل، عاصمة إقليم كردستان بالعراق، حيث أقدم شاب كردي إيراني اليوم الثلاثاء، على إضرام النار في نفسه أمام عدسات الصحفيين، قرب مبنى الأمم المتحدة، وذلك على خلفية استيائه من ظروفه المعيشية وتأخر منحه اللجوء للخارج.

وفي التفاصيل فقد حمل الشاب قارورة بنزين قبل أن يقوم بوضع المادة على جسده ويشعل نفسه.

وقد هرع شاب كان يقف بجانبه لإطفاء النار، لكن الشاب أصيب بجروح خطرة، والتي تغطي 90% من جسده.

وذكرت وسائل إعلام أن الشاب يدعى محمد محمودي، والذي يبلغ من العمر 27 عاما، كان قبيل إحراقه نفسه: ” بسبب النضال في سبيل كردستان نزحت من كردستان الشرقية في إيران وأصبحت لاجئا”.

وتابع قائلا : هذا هو وضعنا، هل من المفروض أن نعيش هكذا بسبب السياسة، هل هذه حياة، أهكذا نعاقب بسبب نضالنا.. إذا عدت إلى إيران سوف أعدم.

فيما أفاد أصدقاء له بأن محمودي المنحدر من مدينة بوكان الكردية في إيران يقيم في أربيل منذ أكثر من أربع سنوات، وقدّم طلب لجوء أمام الأمم المتحدة، إلا أن دراسة طلبه تأخرت.