ميليشيا الحوثي تختطف النساء والفتيات من المنتزهات والحدائق بصنعاء

على طريقة تنظيم داعش الإرهابي، تلاحق “زينبيات” ميليشيا الحوثي النساء والفتيات في المنتزهات والحدائق وأحياء صنعاء.

وقامت زينبيات الحوثي بملاحقة العديد منهن خلال أيام العيد، بحجة “السفور” وغياب المحارم، وذلك بأوامر شقيقة زعيم الميليشيا المسؤولة – عبد الملك الحوثي- عن الجناح النسائي.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن شهود عيان أن ما يطلق عليهن الزينبيات من نساء الحوثي، طاردن النساء والفتيات في المنتزهات بالعاصمة والاستراحات ، بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضافت أن الزينبيات هاجمن النساء المتواجدات في تلك المناطق بحجج مختلفة منها الملابس وعدم تواجد أزواجهن.

ونوهت أن تحركات الزينبيات شملت أحياء عدة في صنعاء، استجابة لأوامر إحدى شقيقات عبد الملك الحوثي المسؤولة عن الجناح النسائي في الجماعة، في سياق التضييق على النساء، وخطف بعضهن، لضمهن في الفصيل الذي يركز على التحريض والتلقين والشحن الطائفي عبر إلقاء محاضرات ودروس ودورات سلالية لجموع النساء والفتيات في جميع مناطق وأحياء صنعاء.