الحريري: رسالة عون للبرلمان هروب وقلب للحقائق

وصف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون بأنه التفاف وهروب من الواقع.

وكتب الحريري على حسابه في تويتر :” رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي”.

وكان الحريري قد أدان واستنكر تصريحات وزير الخارجية شربل وهبي قائلا :” إن الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية”.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكدت أن اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.