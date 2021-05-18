“الحقيل” يوجه بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمستهلكين، واستمرار حملات التوعية للتأكيد على امتثالهم للإجراءات الاحترازية الوقائية، وإيقاع أقصى العقوبات على المخالفين بموجب لائحة الغرامات والجزاءات، وذلك خلال حفل معايدة الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها، والذي أقيم اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، بحضور أمناء المناطق، وعدد من قيادات الوزارة.

وهنأ الوزير، منسوبي الوزارة والأمانات في تحقيق التطلعات ضمن استراتيجية عمل واضحة تحقق الأهداف بتوازن واستدامة كل من القطاع البلدي وقطاع الإسكان، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن الوزارة قامت خلال شهر رمضان المبارك، بتنفيذ أكثر من 575 ألف جولة رقابية وتفتيشية أسفرت عن تسجيل أكثر من 7 آلاف مخالفة لعدم تطبيق الأنظمة والقوانين البلدية، وعدم الامتثال للاشتراطات والبروتوكولات الوقائية، كما تواصلت تلك الجهود أيضًا أثناء عيد الفطر المبارك، حيث تم رصد 360 مخالفة خلال 35 ألف و872 جولة رقابية وتفتيشية، كما شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الإسكان من حيث الهيكلة والإجراءات وسياسات التعامل مع البنوك والقطاع الخاص مما أسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% في عام 2016م، إلى 60% بنهاية 2020، فضلاً عن تسهيل إجراءات التملك وارتفاع مساهمة برنامج الإسكان في الناتج المحلي.

وأكد أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة القطاع البلدي وقطاع الإسكان ونقلهما إلى مرحلة جديدة يتطلب مواصلة العطاء والمثابرة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، ويلبي احتياجات المواطنين.