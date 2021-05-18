فيسبوك يعتذر عن الإساءة للقضية الفلسطينية

قدمت شركة فيسبوك اعتذارا للسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، وذلك عقب قيام الشركة بحذف منشورات وإغلاق لحسابات الفلسطينيين، منذ اندلاع المواجهة مع قوات الاحتلال.

وأكد زملط أنه تلقى رسالة اعتذار وإعلان نوايا بتصحيح الأخطاء من إدارة الشركة.

وأضاف في بيان أن الرسالة جاءت ردا على الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين عن تقاعس الشركة عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في احترام القانون الإنساني الدولي وحق الشعب الفلسطيني في التعبير عن الاضطهاد الذي يتعرض له.

كما أوضح أن الرسالة نوهت بأخطاء الشركة في التعامل مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، وحذف منشورات وإغلاق حسابات بسبب استخدام كلمات مثل الأقصى المبارك.

وتابع قائلا : إن نية الشركة هي تصحيح هذه الأخطاء، وأنها ستنظر في حملات التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في إسرائيل.

وواصل السفير الفلسطيني أن الرسالة عددت بنود الاحتجاج والمطالب التي تقدمت بها دولة فلسطين من خلال سفارتها في لندن.

وأوضح أيضا أن هذه البنود شملت التوقف عن مساعي إسكات الصوت الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان المئات من الفلسطينيين قد اشتكوا من حذف “فيسبوك” لحساباتهم أو حذف منشورات لهم بسبب تناول الأحداث الأخيرة.