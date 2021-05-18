هيئة السياحة: فتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا

تعتزم السعودية، فتح أبوابها أمام السياح الأجانب قريبا، بعد إعلان المملكة مؤخرا رفع قيود الحجر الصحي للوافدين الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا في الآونة الأخيرة من فيروس كورونا.

جاء ذلك حسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، لـ”رويترز”، قائلا إن المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام، على أن يصدر إعلان بهذا الصدد قريبا.

وأكد أن المملكة تستهدف وصول عدد السياح الأجانب الزائرين إلى 100 مليون سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن العدد قبل جائحة كورونا بلغ 40 مليونا سنويا.

وأشار إلى أن السياحة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ3%، وتستهدف المملكة أن تحقق السياحة 10% بحلول 2030.